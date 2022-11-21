نيويورك تايمز: كأس العالم في قطر تتويج لـ12 عاماً من التحضيرات

قالت مجلة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن كأس العالم في قطر تتويج لـ 12 عاما من التحضيرات وأكثر من 200 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن قطر تسعى من خلال استضافتها البطولة إلى لفت انتباه العالم لها وتعزيز مكانتها الدولية ونقل الدولة من حالة الغموض إلى دائرة الضوء العالمية.

وتسعى دول الخليج الغنية بالموارد، من خلال استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وشراء فرق كرة القدم، وحتى إنشاء دوري للجولف ، إلى الاهتمام والمكانة والتنوع الاقتصادي والمصداقية السياسية.

وذكر التقرير، أن استضافة قطر لكأس العالم، التي انطلقت أمس الأحد، ذروة الحملة الإقليمية في الرياضات الدولية، وذلك بالنسبة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة ، فإن البطولة التي تستغرق شهرًا هي تتويجًا لـ 12 عامًا من التحضير وأكثر من 200 مليار دولار من الإنفاق على البنية التحتية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير حول استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم إنها تسعى على غرار بعض جيرانها الأقوياء في المنطقة لاستخدام الرياضة من أجل حصد المزيد من الاهتمام الدولي وتعزيز مكانتها العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن "الاستثمارات الرياضة بالنسبة للدول الخليجية، التي تواجه كل منها تحدياتها الداخلية والخارجية، تدخل على الأغلب ضمن استراتيجية لتقوية الهوية الوطنية، وإضفاء شرعية أكثر على قياداتها، وهي موجهة إلى الجماهير المحلية والإقليمية والأجنبية".

ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثانى الذى يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

من جانبه، أبرز الحساب الخاص بكأس العالم قطر 2022، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر لحضور حفل افتتاح المونديال، ونشر حساب كأس العالم صورة للرئيس السيسي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير "تميم بن حمد آل ثاني"، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.