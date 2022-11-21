الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. وفاق سطيف يعلن رحيل حسام البدرى

حسام البدري
حسام البدري
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أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، فسخ التعاقد مع حسام البدري المدير الفني للفريق وطاقمه بالتراضي بين الطرفين.

وكان البدري قد كشف قبل أسابيع عن توتر العلاقات بينه وبين النادي، مشيرًا إلى رغبته في الرحيل.

وأصدر النادي الجزائري بيانا رسميا أعلن من خلاله إنهاء الارتباط مع حسام البدري بعد التوصل لاتفاق ودي.

وجاء بيان وفاق سطيف بشأن رحيل حسام البدري على النحو الآتي: "تعلن إدارة نادي وفاق سطيف عن توصلها إلى اتفاق مع المدرب المصري حسام البدري على إنهاء الارتباط بين الطرفين في إطار ودي، والأمر يشمل أعضاء طاقمه أيضًا، وتتوجه الإدارة بالشكر الجزيل للمدرب وأعضاء الطاقم الذي عمل معه في النادي على كل ما تم إنجازه مع الفريق خلال الفترة التي قضاها في النادي، وتتمنى له النجاح في مشواره القادم، كما تعلم أنصار النادي أن الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيخلف حسام البدري سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة".
 

وفاق سطيف الجزائري حسام البدري إقالة الكابتن حسام البدرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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