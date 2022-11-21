أماكن بيع الأرز عالى الجودة خارج البطاقة التموينية بشمال سيناء
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن الشركة العامة لتجارة الجملة إدارة تجزئة شمال سيناء، تعلن عن توافر أرز عالي الجوده بسعر 14.5 ج للكيلو للبيع الحر خارج البطاقة التموينية بمعدل بيع 2 كيلو للمواطن داخل محافظة شمال سيناء من الفروع الآتية :-
1- فرع مجمع المساعيد : حي الإداري بجوار مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية
2- فرع دلتا ماركت المساعيد : حي المساعيد دوران شبرا أمام مسجد عمرو بن العاص.
3- فرع دلتا ماركت الزهور : حي الزهور بجوار البريد.
4- فرع مجمع المصالح : العريش أسفل مجمع المصالح أمام سنترال العريش
5- فرع دلتا العريش : العريش أمام التأمينات الاجتماعية بجوار نقابة المحامين.
6- فرع دلتا ماركت الضاحية : حي الضاحية بجوار السرايا
7- فرع مجمع الضاحية : حي الضاحية أمام مسجد الأبطال بجوار مكتب البريد
8- فرع مجمع ٦ اكتوبر : قرية ٦ أكتوبر بجوار البريد
9- فرع مجمع بئر العبد : مدينة بئر العبد بجوار بنك مصر
10- فرع مجمع بالوظة : قرية بالوظة المجمع الاستهلاكي بجوار المسجد
مواعيد العمل بالفروع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً طوال ايام الاسبوع.
وكان قد أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من "مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم" ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزين المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وذكر بيان للوزارة ، أن القرار الوزارى شمل، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر