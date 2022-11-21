الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أماكن بيع الأرز عالى الجودة خارج البطاقة التموينية بشمال سيناء

الأرز
الأرز
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن الشركة العامة لتجارة الجملة إدارة تجزئة شمال سيناء، تعلن عن توافر أرز عالي الجوده بسعر 14.5 ج للكيلو للبيع الحر خارج البطاقة التموينية بمعدل بيع 2 كيلو للمواطن داخل محافظة شمال سيناء من الفروع الآتية :-
1- فرع مجمع المساعيد : حي الإداري بجوار مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية 
2- فرع دلتا ماركت المساعيد : حي المساعيد دوران شبرا أمام مسجد عمرو بن العاص. 
3- فرع دلتا ماركت الزهور : حي الزهور بجوار البريد. 
4- فرع مجمع المصالح : العريش أسفل مجمع المصالح أمام سنترال العريش 
5- فرع دلتا العريش : العريش أمام التأمينات الاجتماعية بجوار نقابة المحامين.
6- فرع دلتا ماركت الضاحية : حي الضاحية بجوار السرايا 
7- فرع مجمع الضاحية : حي الضاحية أمام مسجد الأبطال بجوار مكتب البريد 
8- فرع مجمع ٦ اكتوبر : قرية ٦ أكتوبر بجوار البريد 
9- فرع مجمع بئر العبد : مدينة بئر العبد بجوار بنك مصر 
10- فرع مجمع بالوظة :  قرية بالوظة المجمع الاستهلاكي بجوار المسجد 
مواعيد العمل بالفروع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً طوال ايام الاسبوع.

وكان قد أصدر ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، ‏باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم" ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

 كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزين المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وذكر بيان للوزارة ، أن القرار الوزارى شمل، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر

التأمينات الاجتماعية البطاقة التموينية التموين والتجارة الاستراتيجية بطاقة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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