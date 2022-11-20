الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 4 مصابين فى حادث إهناسيا إلى مستشفى بنى سويف

حادث مروري
حادث مروري
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نقلت سيارات الإسعاف، اليوم الأحد، 4 طلاب مصابين جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق بني سويفـ إهناسيا إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق بني سويفـ إهناسيا.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى هشام محمد إبراهيم، 20 عامًا، مصابًا، باشتباه كسر في الفخذ اليسرى واشتباه كسر في القدم اليسرى، ونزيف داخلي، وأحمد مجدي محمود، 20 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طول حوالي 5 سم، واشتباه كسر في القدم اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، خالد عيد سعيد، 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس طول حوالي 5 سم، وكدمة شديدة بالساق اليمنى، محمد عادل محمد، 20 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم طلاب جامعيون ومقيمون قرية إهناسيا الخضراء.

 

فيما اتخذ رجال الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار حادث التصادم وتسيير حركة المرور.

اهناسيا الخضراء اللواء أسامة حلمي الإسعافات اللازمة حادث تصادم سيارة حادث تصادم سيارة ملاكي بني سويف تسيير حركة المرور

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وائل لطفي

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