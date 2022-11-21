الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بطول 21 كم.. تطوير محور دائرى جوزيف تيتو النصر بالقاهرة

محور دائري جوزيف
محور دائري جوزيف تيتو
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ضمن المشروعات القومية الكبري التي حرصت عليها الدولة المصرية، هي تطوير محور الدائري جوزيف تيتو النصر، ضمن المشروعات التي تقوم بها الدولة من تطوير وتوسيع الطرق وإنشاء كباري في مختلف المناطق والمحافظات والتي كان من ضمنها تطوير محور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر.

جاء تطوير محورالدائري – جوزيف تيتو – النصر بطول ٢١ كم، وقد تضمنت عملية تنفيذ المحور تطوير طريق الأتوستراد وإنشاء ٥ كباري جديدة، وهي تطوير طريق الأتوستراد بعرض ٥٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٧ حارات مرورية بدلًا من ٤ حارات مرورية. 

إنشاء كوبري تقاطع شارع يوسف عباس، بطول ٣٧٠ م وعرض ١٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية، بجانب إنشاء كوبري تقاطع شارع هشام بركات، بطول ٣٧٠ م وعرض ٢٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية، بالإضافة إلى إنشاء كوبري تقاطع شارع عباس العقاد يتكون من ٣ حارة مرورية لكل اتجاه.

كما تضمن أيضا تطوير طريق القاهرة / السويس، و إنشاء مطالع لكوبري المشير أبو غزالة لوب بطول ٣٦٠ م وعرض ١٠ م + رامب بطول ٣٨٠ م وعرض ١٥ م، و إنشاء كوبري تقاطع طريق الصاعقة والذي يتكون من اتجاه واحد يضم ٣ حارات مرورية بطول ٥٦٠ م وعرض ١٣,٥ م.

وإنشاء كوبري جوزيف تيتيو والذي يتكون من حارتين مروريتين لكل اتجاه، بطول ٤٢٠ م وعرض ٢٢ م،  كما تم إنشاء  كوبري تقاطع شارع يوسف عباس بطول ٣٧٠ مترا وعرض ١٠ مترا في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية، و إنشاء كوبري تقاطع شارع هشام بركات: بطول ٣٧٠ مترا وعرض ٢٠ مترا في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.

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