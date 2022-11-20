حريق يلتهم رضيعة داخل شقة أسرتها بمدينة حلوان

شهدت مدينة حلوان حادثا أليما، حيث لقيت رضيعة مصرعها، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في شقة سكنية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة عرب راشد بمدينة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص عثر على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين متوفية جراء الحريق، ونقلت جثة الضحية لمشرحة المستشفي.

وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.