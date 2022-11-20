البوستر الرسمي لمسرحية «البنك سرقوووه» بطولة أشرف عبد الباقى

أعلن الفنان اشرف عبد الباقي عن استعداده لعرض مسرحية جديدة بعنوان "البنك سرقوووه" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتنطلق اولى عروض مسرحية “البنك سرقوه” يوم 24 نوفمبر، والمسرحية بطولة أشرف عبد الباقى وسلوى خطاب وكريم محمود عبد العزيز وأوس اوس وسعفان ومجموعة من النجوم، على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي.

ويقدم الفنان كريم عبد العزيز مسرحية البنك سرقوه من إخراج وإنتاج الفنان أشرف عبد الباقي ويواصلون التحضيرات النهائية للعرض في الوقت الحالي، ويستعد فريق العمل للسفر إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال البروفات والاستعدادات النهائية هناك.

ويسافر فريق العمل إلى المملكة العربية السعودية في لليوم الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري، ويبدأ عرض المسرحية في يوم 24 من نفس الشهر ليستمر 10 أيام حتى يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل وذلك بخلاف باقي العروض المسرحية المقدمة في موسم الرياض، والتي يستمر عرضها لمدة 5 أيام فقط بالسعودية.

يشار إلى أن من آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم من أجل زيكو والذي قدمه بمشاركة الفنانة منة شلبي بالتعاون مع العديد من الفنانين، منهم الفنان محمود حافظ محمد محمود، وعمرو عبدالجليل تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

في السياق ذاته، تقف الفنانة منة شلبى، على خشبة المسرح لأول مرة بالسعودية، حيث تستعد للعب بطولة مسرحية «ساعة الحظ» تأليف وإخراج أشرف زكى، ويشارك فى بطولتها كل من شريف سلامة، ومحمد شاهين، ومحمد رضوان وسماء إبراهيم، وهى مسرحية كوميدية غنائية، ومن المقرر عرضها فى شهر ديسمبر المقبل.



فيما تعد الفنانة منى زكى آخر النجوم الذين انضموا لعروض هيئة الترفيه السعودية، حيث اعلنت اخيرا عن عودتها للوقوف على المسرح مرة أخرى من خلال مسرحية «الوش تانى» بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا فى مقدمتهم أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت ورحمة أحمد، وأخراج أشرف زكى، والمقرر عرضه لمدة 5 ليال فى الفترة من 11إلى 15 نوفمبر على مسرح محمد العلى، وبهذا تنهى منى زكى غيابا عن المسرح استمر 19 عاما، منذ أن شاركت بطولة مسرحية «كده أوكيه»، إنتاج عام 200.