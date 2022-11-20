مواعيد مسلسل "العيلة دي" بطولة وفاء عامر وتفاصيل الأحداث

أثار مسلسل "العيلة دي" بطولة وفاء عامر، ضجة رغم عرض أولى حلقاته أمس، مما جعل الجمهور يبحثون بكثرة عن مواعيد مسلسل العيلة دي، فتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.

ويرصد الدستور خلال السطور التالية مواعيد مسلسل العيلة دي بطولة وفاء عامر.

مواعيد مسلسل العيلة دي بطولة وفاء عامر

وانطلقت أولى حلقات مسلسل العيلة دي بطولة وفاء عامر مساء امس السبت على قناة DMC، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا، كما ينطلق عرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء كما يعرض العمل بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل العيلة دي بطولة وفاء عامر

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

أحداث مسلسل العيلة دي بطولة وفاء عامر

وتدور أحداث "العيلة دى" في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر و العمل وغيرها من القضايا.