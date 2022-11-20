الأحد 20 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتحل اسم شقيقه للهروب من قضية.. السجن 3 سنوات لمزارع في الإسكندرية

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف بالسجن 3 سنوات، لمزارع؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 11979 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية محضر شرطة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال إجراءات ترحيل المتهم "ع.ا.ع" مزارع، والمحكوم عليه في القضية رقم 30806 لسنة 2022 جنايات قسم العامرية أول مخدرات.

ثبت من بصمات قاعدة البيانات أنه اسمه وأنه أقر بالتزوير في اسمه منتحلا اسم " ح.ا.ع" شقيقة، للهروب من الحكم الصادر ضده وأحكام أخري قد تصدر ضده مستقبلا، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

محررات رسميه التزوير مزارع محكمة جنايات الإسكندرية أحداث القضية حكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

امرأة غاضبة تصفع الرئيس الفرنسى ماكرون فى الشارع «فيديو»

وزير السياحة الجزائري: مصر والجزائر لديهما نصف التراث العالمي

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدًا من الأطباء الأوروبيين والمصريين

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون تنظيم الأزهر

خروج 24 طالبة مصابة باختناق بمدرسة في نجع حمادي من المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

محمد صلاح.. اسم يليق بمصر العائدة من فجر التاريخ!

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية