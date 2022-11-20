انتحل اسم شقيقه للهروب من قضية.. السجن 3 سنوات لمزارع في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف بالسجن 3 سنوات، لمزارع؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.



تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 11979 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية محضر شرطة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال إجراءات ترحيل المتهم "ع.ا.ع" مزارع، والمحكوم عليه في القضية رقم 30806 لسنة 2022 جنايات قسم العامرية أول مخدرات.

ثبت من بصمات قاعدة البيانات أنه اسمه وأنه أقر بالتزوير في اسمه منتحلا اسم " ح.ا.ع" شقيقة، للهروب من الحكم الصادر ضده وأحكام أخري قد تصدر ضده مستقبلا، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.