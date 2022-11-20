الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة. 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي أمام مدخل مدينة دمنهور. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

انقلاب ميكروباص محافظة البحيرة كدمات متفرقة بأنحاء الجسم

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