الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق ديرب نجم الدولى، تجاه الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى ديرب نجم تجاه الزقازيق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات متنوعة.

جرى نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

إصابات متفرقة سيارة ميكروباص محافظة الشرقية الزقازيق

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