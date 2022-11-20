الفراعنة فى كأس العالم (37).. عبدالله السعيد انضم بجدارة لأساطير الكرة المصرية

شارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 3 مرات أعوام (1934 و1990 و2018)، وخلال هذه المشاركات تألق عدد من النجوم، وتلقي «الدستور» الضوء عليهم من خلال سلسلة حلقات الفراعنة في كأس العالم.

الحلقة …. عبدالله السعيد محطم رقم الخطيب

عبدالله السعيد أحد المواهب في الكرة المصرية دخل نادي المائة مع أساطير الكرة المصرية بعدما تجاوز حاجز ال100 هدف في الدوري.

اسمه بالكامل عبدالله محمود سعيد محمد من مواليد عام 13 يوليو 1985ولعب للإسماعيلي منذ الصغر حتى عام 2011 وشارك مع منتخب الشباب وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005 وبعدها تألق مع الإسماعيلي وظهر بصورة رائعة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول.

في 14 سبتمبر 2011 انتقل عبدالله السعيد للأهلي واستمر في صفوفه حتى 2018 حقق خلالها إنجازات بالجملة ونجح في فرض نفسه على الأجهزة الفنية التي تعاقبت على قيادة الفريق لدرجة أن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي وصف السعيد بأنه لاعب ليس له بديل تعبيرًا منه عن مدى القيمة الفنية التي يمثلها اللاعب بالنسبة لفريق الأهلي.

خلال مشواره مع الأهلي حقق عبدالله السعيد 12 لقبًا في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

عبد الله السعيد مع الأهلي

في أبريل 2018 أصبح عبدالله السعيد محط اهتمام جماهير الكرة المصرية بعد مفاجأة توقيعه لنادي الزمالك وهو ما قابله مسئولو الأهلي بإقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد وتوثيق ذلك العقد قبل أن تفاجئ الإدارة الحمراء اللاعب بعرضه للبيع بعدها والإعلان عن عدم استمراره في الفريق الأحمر وهي الخطوة التي جاءت لإحباط إتمام انتقاله إلى الزمالك.

بعدها رحل عبدالله السعيد إلى فريق أهلي جدة السعودي ثم عاد إلى مصر وانتقل لبيراميدز عام 2019 ودخل الأهلي في معركة قانونية طويلة مع اللاعب طالب خلالها بالحصول على تعويض 2 مليون دولار بداعي مخالفته بندًا في عقد بيعه لفريق أهلي جدة السعودي يمنعه من الانتقال إلى أي ناد في مصر.

خسر الأهلي معركته مع عبدالله السعيد داخل اتحاد الكرة ولاقت شكوى الأهلي المصير ذاته داخل الاتحاد الدولي الذي أقر بعدم أحقية الأهلي في الحصول على تعويض من اللاعب لكن ذلك لم يوقف الأهلي عن مواصلة ملاحقته لعبد الله السعيد، حيث نجح في الحصول على حكم ضده من مركز التسوية والتحكيم الرياضي وبناء على هذا الحكم قام الأهلي برفع قضية أمام إحدى المحاكم المدنية التي قضت بالحجز على أحد حسابات اللاعب البنكية لإلزامه بسداد مبلغ الـ 2 مليون دولار.

عبد الله السعيد بفانلة بيراميدز

تألق عبدالله السعيد مع منتخب الشباب مواليد 1985 مع محمد رضوان صاحب فضية كأس الأمم الإفريقية للشباب عام 2005 والذي شارك في كأس العالم للشباب في نفس العام وتوقع له الجميع مستقبلًا باهرًا قبل ينتقل للأهلي من الإسماعيلي.

انضم عبدالله السعيد لمنتخب مصر الأول منذ عام 2010 وكان من اللاعبين البدلاء لكن تغير الحال منذ عام 2015 وأصبح لاعبًا أساسيًّا في صفوف المنتخب وشارك في 15 مباراة سجل خلالها 3 أهداف إضافة إلى أهدافه في المباريات الودية.

وفي 12 فبراير عام 2022 أعلن عبدالله السعيد اعتزاله اللعب دوليا، بعدما خاض 55 مباراة دولية وشارك في بطولة الأمم الأفريقية عامي 2017 و2022 وكأس العالم 2018 ولعب المباريات الثلاث أمام أورجواى وروسيا والسعودية.

حقق عبدالله السعيد عديد من البطولات مع الأهلي حيث فاز بالدوري المصري ثلاث مرات مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016–2017 وكأس السوبر المصري 4 مرات أعوام 2011 و2014 و2015 و2017 وكأس مصر عام 2017 ودور أبطال إفريقي عامي 2012 و2013 والكونفدرالية الأفريقية عام 2014 وكأس السوبر الإفريقي عامى 2013 و2014 كما حقق عدد من الإنجازات الشخصية منها جائزة أفضل لاعب موسم 2015 – 2016 ولقب أفضل لاعبي أفريقيا 2016 وهداف الدوري مرتين 2012 – 2013 و2019 – 2020 ودخول قائمة نادي المائة في الدوري بعد تخطيه حاجز 100 هدف وتخطى أسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب في قائمة نادي المائة بعد تخطيه حاجز 109 أهداف.