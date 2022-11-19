السبت 19 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الشباب» تطلق أولى فعاليات البرنامج التدريبي لفن إدارة الحياة بشمال سيناء

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى فعاليات البرنامج التدريبي والذي ينفذه مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشؤون الوزير، ويستمر لمدة أسبوع، بمركزي الابتكار الشبابي والتعلم والتنمية الشبابية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بحضور كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وأعضاء برلمان شباب مصر بالمحافظة.

تناولت المحاضرة، والتي ألقتها الدكتورة نيرفانا فاضل Life coach ومنسق عام مكتب فن إدارة الحياة، الحديث عن عدة محاور أهمها تعريف مفهوم العقل الباطن وكيف يعمل، بالإضافة إلى قوة وتأثير العقل الباطن، وبرمجة العقل الباطن والسيطرة عليه والاستفادة منه.

وفي السياق ذاته تزامنًا مع مؤتمر المناخ، قدمت الدكتورة إيناس عراقي محاضرة للتوعية بأخطار التغيرات المناخية ودور وزارة الشباب والرياضة في التصدي لأخطارها والمساهمة في نشر الوعي حول القضية عن طريق البرامج والمبادرات المختلفة، كما قام فريق العمل بزرع شجرة زيتون في مركز شباب مدينة بئر العبد مساهمة منهم في نشر الوعي حول قضية المناخ .

يأتي ذلك ضمن خطة عمل وزارة الشباب والرياضة ووفقا لتوجيهات معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف المشروعات والبرامج المختلفة والتي يتم تنفيذها من خلال الإدارات المركزية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بسيناء ، والعمل على إشراك أكبر عدد من شباب ونشء شمال سيناء في تلك البرامج، إضافة إلى مشاركتهم في الأنشطة التي تنفذها الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية في إطار توجيهات القيادة السياسية.

ويهدف مكتب فن إدارة الحياة إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية، وخدمة كافة الشرائح الشبابية بصفة عامة.

وزارة الشباب ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء بسيناء أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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