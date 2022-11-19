السبت 19 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على موقف مصطفى شلبي من المشاركة مع الزمالك أمام المصري

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
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يعاني مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

واستهل اللاعب برنامجه التأهيلي الخاص من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويعاني اللاعب من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلى خاص تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، على أمل تجهيزه لمواجهة المصري البورسعيدي.

وباتت فرص لحاق مصطفى شلبي بمباراة الزمالك والمصري في كأس مصر كبيرة للغاية خاصةً أن اللاعب يؤدي البرنامج التأهيلي بشكل جيد.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

مصطفي شلبي الزمالك المصرى البورسعيدى الدورى المصرى

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