بمشاركة أساطير كرة القدم.. إنفانتينو يفتتح منطقة مشجعى كأس العالم 2022 بالدوحة

افتتحت منذ قليل منطقة المشجعين الخاصة ببطولة كأس العالم، قطر 2022، قبل انطلاق البطولة بشكل رسمي غدًا.

وتنطلق بطولة كأس العالم، غدًا بالحفل الافتتاحي في الرابعة عصرًا، فيما تقام مباراة الافتتاح في السادسة مساءً؛ وتستمر منافسات البطولة حتى 18 ديسمبر المقبل.

وبدأت منذ قليل الاحتفالات في منطقة المشجعين بدخول سفراء المونديال للمنطقة حاملين لقب كأس العالم، والذي وصل قطر منذ أيام بعد رحلة للدول المشاركة في البطولة.

وافتتح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، الحفل بإلقاء كلمته، كما حضر عدد من أساطير كرة القدم المعتزلين الحفل.

وتواجد في منطقة المشجعين بالدوحة، العديد من مشجعي الدول المشاركة في البطولة.

وقال إنفانتينو في افتتاح الحفل: "نرحب بالعالم بأكمله هنا".

ونادى إنفانتينو على مشجعي الدول المشاركة في البطولة بأسماء بلادهم، مثل "قطر والأرجنتين وفرنسا والمغرب، وإيطاليا".

وتابع: "أهلًا بكم أعزائي الأصدقاء، سأقتضب حديثي لأنها ليلة الافتتاح الرسمي لمنطقة المشجعين، هذا المكان في قلب كأس العالم، نحن فخورون بكم وبتواجدكم معنا".

وواصل:" العالم توحد في الدوحة في كأس العالم، شكرًا جزيلًا لكم".

وأنهى حديثه مشيرًا إلى لقب المونديال: "هذا هو الكأس الذي ستفوز به أحد الفرق، ولهذا سنبدأ الاحتفال".

وتفاعل إنفانتينو مع هتافات الجماهير المتواجدة في منطقة المشجعين في أجواء احتفالية رائعة.

وشارك في الحفل عدد من أبطال العالم السابقين مثل الفرنسي مارسال ديساييه، والبرازيلي كافو، والألماني لوثار ماتيوس، والفرنسي ديفيد تريزيجيه، والبرازيلي بيبيتو، والإسباني إيكر كاسياس، والإيطالي ألتوبيلي، والفرنسي جوركاييف، والإيطالي ماركو ماتيرازي، والبرازيلي روبرتو كارلوس.

ووفقًا لبروتوكول الاتحاد الدولي، فيفا، فإن رؤساء الدول والفائزين السابقين فقط هم من لهم الحق في لمس الكأس بدون ارتداء قفازين.

مونديال 2022 يقام في الشرق الأوسط وعلى أرض عربية للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة في عام 1930.