خبير تكنولوجي: «تويتر» تغلق مكاتبها لاستقالة عدد كبير من الموظفين

قال المهندس حسام الجمل، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية “تويتر” أغلقت مكاتبها لاستقالة عدد كبير من الموظفين.

تراجع الإعلانات

وأكد المهندس حسام الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخباري"، أنه سيكون هناك انتظار من قبل الشركات الإعلانية لاستقرار تويتر مرة أخرى ولكن في حال استمرار هذه الأزمة فسوف يكون هناك تراجع في الإعلانات خاصة مع دخول فعاليات كأس العالم.

إغلاق تويتر

وأضاف في حديثه أن تناقص أعداد العاملين بمنصة تويتر سوف تحقق ربح كبير إن استطاعت ذلك من خلال تكثيف العمل والعمل على تطوير المنظومة.