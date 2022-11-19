السبت 19 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف رمزى يتغزل فى زوجته ويهنئها بعيد ميلادها: ربنا ما يحرمك منى

شريف رمزي
شريف رمزي
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حرص الفنان شريف رمزي على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، كما حرص على مغازلتها برومانسية وبشكل طريف عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق "رمزي" على صورته برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن قائلًا: "كل كلام الحب والغزل اللي عايز أقوله مش هعرف أقوله هنا، فهقولهولك بيني وبينك عشان يبقى أحلى، كل سنة وإنتي دايمًا طيبة وحلوة يا حبيبتي وعقبال مليون سنة ربنا ما يحرمك مني أبدًا".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزى، مسلسل "واكلينها والعة" الذي شارك في بطولته مي سليم، إنجي وجدان، خالد عليش، ياسر الطوبجي، الفنان أحمد حلمي وإيهاب السرجاني، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف تامر عبدالحميد، ومن إخراج تغريد العصفوري وماري بادير، مع ظهور مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف منهم، محمد فؤاد، فيفي عبده، هشام عباس، حسن الرداد، آيتن عامر، مي كساب، نيكول سابا، مصطفى قمر، حمدي الميرغني، أكرم حسني، دلال عبدالعزيز، أمير كرارة، أحمد فتحي، هاني رمزي، رانيا يوسف، مي سليم، سامح حسين وأحمد السعدني.

أحمد فتحى الفنانة ريهام أيمن الفنان شريف رمزي الفنان أحمد حلمى إيهاب السرجاني بموقع التواصل الاجتماعى رسالة رومانسية

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