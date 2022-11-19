السبت 19 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن شابين غرقًا فى نهر النيل ببنى سويف

جثة
جثة
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صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن شابين أبناء عمومة، لقيا مصرعيهما غرقًا في مياه نهر النيل اليوم السبت، بقرية ملاحية سعيد جعفر، التابعة  ببا في  بني سويف.


كان قد تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد بغرق شابين أبناء عمومة في مياه النيل أمام قرية ملاحية سعيد جعفر بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة.

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري على رأس سيارتي إسعاف، وتم انتشال الجثامين، وهم: عبدالعزيز حامد عيد 24 عامًا، ونجل عمه عمار سيف عيد 24 عامًا مقيمان قرية ملاحية حسن سليم، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى المستشفى المركزى وتم إيداعهما مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثمانين إلى ذويهما لدفنهما في مقابر العائلة.

الإنقاذ النهري التصريح بدفن شاب المباحث الجنائية اللواء أسامة حلمى مدير أمن بني سويف غرق شابين فى مياة النيل

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وائل لطفي

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