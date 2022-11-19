السبت 19 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في يومه العالمي.. خطوات لكسب قلب الرجل

اليوم العالمي للرجل
اليوم العالمي للرجل
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يوافق اليوم 19 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للرجل هو يوم خاص بالرجل يتم الاحتفال به في (القانون الدولي الإنساني)، وبالتزامن مع هذا اليوم نرصد خلال سطور كيف يمكن كسب قلب الرجل أي أمور يتفق عليها كافة الرجال.

اكتشف هواياته واهتماماته

تأكدي من أن لديه هواية أو اهتمامًا واحدًا على الأقل مشابهًا لهواياتك حتى أنه عندما يحين وقت التحدث عن شيء ما في موعدك  سيكون لديك الكثير من الأشياء المشتركة لتبني عليها المحادثة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا داعي للقلق - فقط اطرح عليه أسئلة عن نفسه حتى يكتشف ما يلفت انتباهه، ثم حاول مرة أخرى باهتمام آخر لك في وقت لاحق على الطريق.

لا تتصل بك كثيرًا أو ترسل رسالة نصية طوال الوقت 

حاولى الحفاظ على توازن مكالماتك ورسائلك ودعه يتصل بك أحيانًا أيضًا. يجب أن ترسل له رسائل نصية من حين لآخر لتجعله يفكر فيك ويفتقدك، ستشعر بالسيطرة وسيشعر أنكي تحترم مساحته وأنك لست يائسًا من أجله، هذا سوف يلعب في النهاية لصالحك. عندما يحين الوقت، لن يواجه مشكلة في أن يكون معك بسبب كونك "بعيد المنال" عنك من قبل.

كوني صديقه له 

خذ الأمور بسهولة وكوني ودودًا وممتعًا وغزليًا،  حاول أن تتعرف على ما يريده في المرأة ثم تكون كذلك. إذا كان يحب الهواء الطلق ، فخطط لرحلة في الهواء الطلق إلى مكانه المفضل ، وإذا كان في مجال التكنولوجيا ، فتحقق من أحدث الأدوات معًا ، إذا كان يحب الأفلام ، فحاول مشاهدة واحدة. بمرور الوقت ، ستجد أنك أصبحت أكثر من مجرد أصدقاء وقبل أن يعرف ذلك ، هناك شرارة.

راقب أفعاله وتعلم كيف تقرأها

في مجتمع اليوم، يتقن معظم الناس فن كونهم مستمعين سيئين عندما يحين وقت المحادثة الهادفة، ومع ذلك ، إذا انتبهت  فسوف يكشف عما يحبه وما لا يفعله فيك، بالإضافة إلى تقديم أدلة حول ما يمكنك فعله لجعله يحبك أكثر، إذا كان ينتبه ويحب ما يراه ويسمعه، فسوف يترك أفعاله تتحدث بصوت أعلى مما يمكن للكلمات!

لا تحاولين 

إذا كان يحبك، دعه يعرف ذلك ليس عليك إعادة إشعال النار أو الخروج عن طريقك للقيام بذلك - فقط تصرف بشكل طبيعي واستمع إذا تحدث عن شيء يثير اهتمامك، هناك احتمالات، عندما يكتشف مدى اهتمامك، ستنمو مشاعره بالنسبة لك أكثر. 

لا تنتقده أو تنتقد أخطائه 

من المهم ألا تصطف العلاقة المثالية في رأسك حتى قبل معرفة ما إذا كان مهتمًا بك ، لكن لا بأس من ملاحظة الأشياء عنه وإخباره أنه قد يحتاج إلى بعض العمل فقط احرص على ألا تكون شديد النقد للأشياء غير المهمة. إذا كنت تريده أن يحبك  فتعرف على الخير فيه حتى لو لم يكن كذلك.

كن صادقا مع مشاعرك

لا تخف من إظهار المودة لهذا الشخص أمام أي شخص آخر لأنه بغض النظر عما يقوله الناس عن "الحب أعمى" وكيف يجعل كل شيء أفضل، فلن يتفق الجميع مع علاقتك. إذا كنت سعيدًا عندما تكون معه ، فلا تخف من إظهار ذلك للعالم. 

علاوة على ذلك، فإن تجاهل وجود شخص في حياتك لن يؤدي إلا إلى جعله يشعر بأنه غير مرغوب فيه لذلك، من خلال تقديم نفسك له والتعبير عن مدى إعجابك به، سيبدأ في الإعجاب بك مرة أخرى.

امنحيه مساحة 

السماح للرجل الذي تحبه بالحصول على بعض المساحة لا يعني بالضرورة أنه لا يشعر بنفس الشعور تجاهك. قد يعني ذلك فقط أنه يحتاج إلى وقت للتفكير في كيفية قول ما يدور في ذهنه أو أنه يعلم أن التشبث به لن يؤدي إلا إلى إيقافك.

اليوم العالمي للرجل القانون الدولي الإنساني اكتشف هواياته واهتماماته الكثير من الهوايات رسالة نصية طوال الوقت كن صديقه لتبدأ راقب أفعاله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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