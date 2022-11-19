بالتزامن مع «أخلاقنا الجميلة».. ما هو الإتيكيت الخاص بالمواصلات العامة؟

أحدثت وسائل النقل العام ثورة في طريقة سفر الأشخاص وتنقلاتهم اليومية، عادة ما تكون حافلات ومترو المدينة مريحة وسهلة التنقل، كما أنها أيضًا بديل ممتاز للطاقة وفعال من حيث التكلفة لذا لا بد أن ندرك ما هو الإتيكيت الخاص بالمواصلات العامة وفقًا لما نشأنا عليه ومبادرة أخلاقنا الجميلة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

القواعد في آداب النقل العام تشمل ما يلي :

1) دع الركاب يخرجون أولاً

يعتبر هذا بشكل عام معرفة عامة، ولكن يبدو أن بعض الناس ينسون أو يتجاهلون هذه القاعدة الأساسية. لإفساح المجال للركاب، يجب على الدراجين الخارجين النزول أولاً - امنحهم مساحة وقف على الجانب أثناء انتظار القفز ولا تحاول أن تشق طريقك بينما يغادر الآخرون.

2) التخلي عن مقعدك إذا لزم الأمر

إذا ركبت الحافلة ورأيت أنها فارغة تمامًا، يمكنك الجلوس في مناطق الجلوس ذات الأولوية ولكن كن حذرًا إذا كان هناك شخص يحتاجها حقًا، حتى إذا لم تكن في مساحة مخصصة ذات أولوية، فمن الشائع أن تتخلى عن مقعدك لشخص يحتاج إليه أكثر منك - النساء الحوامل أو الأطفال أو كبار السن أو الركاب المصابون / المعوقون.

3) شغل المساحة التي تحتاجها فقط

لا تجلس في مقعد واحد وتضع حقيبتك في المقعد المجاور لك إذا كانت الحافلة أو القطار مزدحمة أو بدأت تمتلئ. احتفظ بقدميك وممتلكاتك بعيدًا عن الممرات واحرص على عدم سد أي أبواب أيضًا، إذا كنت واقفًا، فاخلع حقيبتك وضعها عند قدميك حتى لا تشغل مساحة غير ضرورية أو تصدم شخصًا ما بها عن طريق الخطأ. اترك مساحة على العمود الذي تحمله أيضًا حتى يتمكن الآخرون من الحصول على مكان آمن للوقوف فيه.

4) احتفظ بخصوصياتك لنفسك

لا أحد يريد أن يسمعك تخبر والدتك عن رحلتك الأخيرة إلى طبيب الجهاز الهضمي أثناء توجههم إلى العمل في الصباح، اجعل المحادثات مع الركاب الآخرين هادئة وغير مؤذية ومختصرة إذا كانت مع شخص غريب. الشيء نفسه ينطبق على المكالمات الهاتفية أيضًا، لا تفترض أنك تستهلك وقت شخص آخر - فالكثير من الناس يستخدمون تنقلاتهم من العمل وإليه لفك الضغط والاستعداد عقليًا لهذا اليوم.

5.) احترام موظفي العبور

تنطبق هذه القاعدة على سائقي الحافلات وجميع العاملين في خدمة النقل العام، التحية الودية وشكرًا لك قبل الخروج هو لطيف ومهذب، فقط تأكد من ترك الأمر عند هذا الحد، يمكن للمحادثات الطويلة أن تستغرق الكثير من الوقت والطاقة للعمال وتعوق الطريق للآخرين.

6.) احترام الملكية

استخدام وسائل النقل العام هو امتياز؛ كن مسؤولاً عند الركوب، لا ترمي القمامة أو تدخن أو تأكل أو تشرب وبالطبع لا تخرب أي شيء، نظف نفسك إذا أحدثت فوضى واحرص على تغطية فمك عند السعال أو العطس - وعقم أي شيء لمسته.

7) ادفع الأجرة

الأفراد الذين لا يركبون الحافلة أو المترو بشكل قانوني يسرقون من أولئك الذين يفعلون ذلك. لا تحاول خداع نفسك في رحلة مجانية بالقفز على الباب الدوار أو الاندفاع إلى الحافلة مع حشد من الناس - ادفع طريقك مثل أي شخص آخر. إذا لم تزعجك الأخلاق على الأقل ضع في اعتبارك الغرامة الكبيرة التي ستحصل عليها إذا تم القبض عليك بدون تذكرة.

8.) حافظ على هدوء الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك

إن تفجير موسيقاك على مكبر الصوت أو بصوت عالٍ يمكن للجميع سماعه من خلال سماعات الرأس الخاصة بك هو أمر وقح وبغيض، احترم الركاب الآخرين باستخدام سماعات الرأس لهاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي وما إلى ذلك ، ثم تأكد من أن مستوى الصوت مناسب، لا تجري محادثات على مكبرات الصوت أو FaceTime وكن مراعًا بما يكفي لجعل هاتفك في حالة اهتزاز أو صامت ، حتى لا تزعج الآخرين.