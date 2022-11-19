ضبط 936 قضية مخالفات مخابز ودقيق بلدى وإنتاج خبز ناقص الوزن

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم.

وضبط (936) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى، عينى" – 179 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 308 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 428 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (60,350 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 15,450 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") وكذا ضبط (33) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (13,733 طن "سكر - أرز "تموينى" – 64000 لتر مواد بترولية – 167 إسطوانة بوتاجاز – 1200 رغيف بلدى مدعم).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (850,805 طن "مستندى – عينى").