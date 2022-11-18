إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق الروضة – طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابون لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، بين 3 سيارات على طريق الروضة بنطاق المركز.

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.