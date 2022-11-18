الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها فى كرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها، بطريق المريوطية في كرداسة، وتبين أنهم 3 عاطلين، اشترت منهم القتيلة مواد مخدرة وماطلت في سداد قيمتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بالعثور على جثة بطريق المريوطية في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق.

بمناظرة الجثة، تم نقلها إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة. 

تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة المتهمين ربة منزل المريوطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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