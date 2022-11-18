الجمعة 18 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: «شحنة الأسمدة الروسية الثانية مخصصة لغرب إفريقيا»

الامم المتحدة
الامم المتحدة
ads

أعلنت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، اليوم الجمعة، عن أن الشحنة الثانية من الأسمدة الروسية، ستخصص لغرب إفريقيا بعد أن تمكنت الأمم المتحدة من تجاوز العقبات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت جرينسبان خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "برنامج الغذاء العالمي مكلف بنقل الأسمدة من الموانئ إلى البلدان التي تحتاجها".

ويتيح اتفاقان وقعا في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو، تصدير حبوب أوكرانية محاصرة بسبب حرب روسيا في هذا البلد، وتصدير سلع غذائية وأسمدة روسية رغم عقوبات غربية فرضت على موسكو.

وتطبيقًا للاتفاقين، أعلن برنامج الأغذية العالمي قبل أيام قليلة، عن أنه سيسهل منح 260 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى البلدان الأكثر احتياجًا في إفريقيا، وستكون ملاوي أول وجهة.

وأضافت جرينسبان "يوجد حوالي 300 ألف طن من الأسمدة في الموانئ الأوروبية"، وفقًا لفرانس برس.

ومن المقرر أن تغادر الشحنة الأولى البالغة 20 ألف طن من الأسمدة هولندا في 21 نوفمبر نحو مالاوي عبر موزمبيق. و"السفينة يجري تحميلها" بحسب جرينسبان.

الوجهة التالية

وأعلنت جرينسبان "بعد مالاوي.. نأمل أن تكون الوجهة التالية للأسمدة غرب إفريقيا المتضرر بشدة من أزمة الأسمدة" التي أصبحت باهظة الثمن، دون أن تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بموعد التسليم أو الدول المعنية.

ولا تخضع المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للعقوبات، لكن أصحاب السفن لا يرغبون في تأجيرها لعدم تمكنهم من إيجاد تأمين عليها بسبب المخاطر المرتبطة بالنزاع الدائر في البحر الأسود.

وبعد محادثات مكثفة، وضعت روسيا والأمم المتحدة إطارًا يتضمن التأمين والمعاملات المالية بما يتوافق مع أنظمة العقوبات الثلاث المفروضة حاليًا، الخاصة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. 

في الأسبوع الماضي، تم تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يومًا اعتبارًا من 19 نوفمبر، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة غذاء عالمية محتملة.

الامم المتحدة شحنة الأسمدة الروسية غرب افريقيا ريبيكا جرينسبان مالاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

ضبط المتهمين بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها فى كرداسة

الفراغ الرئاسي يتواصل.. متى تتوافق الطوائف اللبنانية على خليفة لـ«عون»؟

مخاطر حدوث توترات فى شبكة الكهرباء بفرنسا

منتخب مصر يستعيد هيبته بفوز تاريخى على بلجيكا فى الكويت

تسهيلات جديدة للمصريين بالخارج.. حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل