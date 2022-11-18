سقوط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة فى القاهرة

تمكنت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المساكن، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

البداية بورود معلومات من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة، الكائنة بدائرة قسم شرطة بدر، مفادها قيام شخص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وأمكن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (ثلاثة هواتف محمولة "مجهولة المصدر").. وبمناقشته عن مصدر الهواتف اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات تلك الحوادث.