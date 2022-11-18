ضبط تاجر مخدرات يستخدم بطاقة شقيقه للتخفي عن الشرطة في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش، وسلاح ناري بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - سلاح ناري "فرد خرطوش" بطاقة تحقيق الشخصية - صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية) بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع.

ومن خلال فحص بطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة، تبين أنها (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة)، كما تبين اختلاف الصورة المُثبتة بها عـن صورة المذكور وبفحص الصورة الضوئية تبين أنها تابعة (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة).

وبالكشف الفني على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة لم يستدل على صحتها، وبمواجهته أقر بذلك واحتفاظه بالبطاقة الشخصية الخاصة بشقيقه خشية ضبطه والصورة الضوئية للبطاقة أقر بعثوره عليها بالطريق العام وقيامه بتصويرها صورة ضوئية عقب التلاعب في مفردات أرقامها ووضع صورته الشخصية عليها لتقديمها - حال ضبطه أثناء مزاولته لنشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.