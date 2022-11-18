الجمعة 18 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل صياد بطلق ناري في «مطوبس» بكفر الشيخ

طلق ناري
طلق ناري
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تكثف مباحث كفر الشيخ جهودها لكشف لغز العثور على جثة صياد مقتولا في قرية سكرانة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي تبين أن وفاته نتيجة إصابته بطلق ناري.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز مطوبس، يفيد العثور على «ن.ا.هـ» 40 سنة، صياد، مقيم بقرية سكرانة، دائرة مركز شرطة مطوبس، مقتولاً بأرضه الزراعية، وانتقل ضباط وقيادات المباحث الجنائية، والأمن العام في كفر الشيخ إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة المتوفى مسجاة بأرضه الزراعية ويرتدي كامل ملابسه ووجود آثار طلقات نارية بالجسم.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي، وجرى التحفظ عليه قيد تصرف جهات التحقيق، وانتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات وظروف الواقعة بالتنسيق مع فرع الأمن العام والتوصل إلى مرتكبيها.

محافظة كفر الشيخ مركز مطوبس اللواء خالد عبد السلام بدر بطلق ناري المباحث الجنائية جثة صياد

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