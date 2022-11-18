وزيرة الاستدامة والبيئة السنغافورية: التعاون معا ضرورة للوصول صفر انبعاثات بشكل أسرع

شددت وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة غريس فو، على ضرورة أن نتعامل مع التغير المناخي بشكل فعال وأن نتعاون معا ونرفع طموحاتنا من أجل الوصول إلى صفر انبعاثات بشكل أسرع.

وقالت الوزيرة في لقاء خاص على قناة الأولى المصرية على هامش مؤتمر المناخ (COP 27) في شرم الشيخ ، إن (COP 27) منصة مهمة لجميع الأطراف للنظر في الإجراءات والتنفيذ والمشاركات وتعاون العالم للوصول إلى الحلول التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت "فو"، أنه في (COP 27) تم التطرق إلى العديد من الأمور الهامة منها سبل التعاون من أجل التنفيذ ، وكذلك وعد تمويل الدول المتقدمة للدول النامية ، وقضية الأضرار والخسائر وهى مهمة للعديد من الدول منها سنغافورة ، بجانب الشراكات هناك العديد من التكنولوجيات الموجودة والموارد ، منوها بأننا يمكننا الانتقال الى عالم افضل يعتمد على التخفيف والتكيف في الوقت ذاته اذا ما استطعنا من جمع أفكارنا ومواردنا.

وشددت وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، على أهمية دور القطاع الخاص في تمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء،مؤكدة أن سنغافورة باعتبارها مركزا ماليا في آسيا يمكنها أن نلعب هذا الدور في منطقتها.

- وضع ضريبة على جميع مصادر الانبعاثات الكبرى

وأوضحت أنه تم رفع ضريبة الكربون ووضع ضريبة على جميع مصادر الانبعاثات الكبرى وهى خطوة رئيسية من أجل التحول نحو الأخضر ، وبشأن الخطط المستقبلية للتعاون مع مصر فيما يتعلق بالتحول الأخضر وأضحت أننا نعمل مع مصر ونتبادل الخبرات حول مجالات ضمان أمن المياه والعمل على أمن الغذاء لأن تأثيرات المناخ تتعلق بتوفر المياه وتوزيعها وانتاج الغذاء.

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.