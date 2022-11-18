تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18-11-2022 فى المحافظات

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المائل للدفء على أغلب الأنحاء، وترتفع الرطوبة ارتفاع بسيط، مع ارتفاع تدريجى فى الحرارة، ونشاط للرياح، كما توقعوا أن يسود الطقس اللطيف لمعتدل على السواحل الشمالية بارد على كاترين، معتدل لدافئ على كافة الأنحاء نهاراً، بارد ليلاً على كافة الأنحاء ، وتعرض الدستور حالة الطقس اليوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم في مصر



توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المائل إلى الدفء نهارًا مع، ظهور كميات قليلة من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الدلتا والسواحل الغربية، كما تظهر السحب المدارية العالية خلال الطقس اليوم على مرسى علم حتى رأس حدربة ليس لها تأثير.

وتنشط الرياح خلال الطقس اليوم على محافظة مطروح وخليج السويس تكون مثيرة للرمال والأتربة على خليج السويس، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال سيناء وشرق الدلتا وبورسعيد ورأس حدربة.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغري | العظمي

القاهرة 15° 26°

القليوبية 14° 27°

الجيزة 13° 26°

السلوم 16° 26°

مطروح 17° 25°

العلمين 16°. 25°

واحة سيوة. 13° 23°

الإسكندرية 15° 23°

البحيرة 13° 27°

كفرالشيخ 14° 26°

دمياط 15° 23°

بورسعيد 18° 21°

العريش 14° 22°

رفح 13° 22°

الدقهلية 13° 26°

الغربية 13° 27°

الشرقية 15° 27°

المنوفية 14° 26°

الإسماعيلية. 14° 25°

القنطرة غرب. 15°. 25°

السويس. 14° 24°

فايد. 14°. 24°

نخل 8° 21°

سانت كاترين. 7° 16°

شرم الشيخ. 20° 26°

الطور. 17° 26°

رأس سدر 16°. 23°

أبو زنيمة. 17°. 24°

أبو رديس. 18°. 24°

دهب. 19°. 25°

نويبع. 17°. 24°

زعفرانة. 18°. 23°

رأس غارب. 18°. 24°

الغردقة. 20° 25°

سفاجا. 20°. 25°

مرسى علم 20° 25°

بورغالب. 20°. 25°

القصير. 20°. 24°

رأس بناس. 19°. 27°

شلاتين. 20° 27°

أبورماد. 24°. 27°

حلايب. 20° 28°

رأس حدربة. 20°. 28°

الواحات البحرية. 13°. 24°

الفرافرة. 14°. 23°

الدخلة. 13°. 25°

الخارجة. 13°. 24°

الفيوم. 14° 26°

بنى سويف 13° 26°

المنيا. 13° 26°

أسيوط. 13° 26°

سوهاج. 14° 26°

قنا. 14° 27°

الأقصر. 16° 27°

إدفو. 13°. 27°

أسوان. 13° 26°

الوادى الجديد. 11° 23°