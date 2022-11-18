ارتفاع قياسى لعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم 18 نوفمبر 2022

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعات قياسية حيث سجل عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، 1272 جنيها للبيع وهو أعلى سعر سجله الذهب في تاريخه.

وبدأت أسعار الذهب في مصر تسجيل ارتفاعات قياسية مع قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أكثر من مرة آخرها في نوفمبر الجاري، وبدأت سعر الذهب تسجيل ارتفاعات قياسية تجاوزر فيه الذهب عيار 21، 1200 جنيه في أبريل الماضي، ثم عاودت التراجع، حتى بدأت مع بداية نوفمبر في تسجيل ارتفاعات قياسية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

العيار بيع شراء عيار 24 بيع 1,449 جنيها شراء 1,454 جنيها عيار 22 بيع 1,328 جنيها شراء 1,333 جنيها عيار 21 بيع 1,268 جنيها شراء 1,272 جنيها عيار 18 بيع 1,087 جنيها شراء 1,090 جنيها عيار 14 بيع 845 جنيها شراء 848 جنيها عيار 12 بيع 725 جنيها شراء 727 جنيها الاونصة بيع 45,068 جنيها شراء 45,211 جنيها الجنيه الذهب بيع 10,144 جنيها شراء 10,176 جنيها الكيلو بيع 1,449,143 جنيها شراء 1,453,714 جنيها

سعر الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميا بنسبة 1 % مع انتعاش الدولار، و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1758.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1753.6 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 0.8% إلى 1760.90 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.7 %، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا.

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