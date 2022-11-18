الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع قياسى لعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم 18 نوفمبر 2022

الذهب
الذهب
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سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعات قياسية حيث سجل عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، 1272 جنيها للبيع وهو أعلى سعر سجله الذهب في تاريخه.

وبدأت أسعار الذهب في مصر تسجيل ارتفاعات قياسية مع قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أكثر من مرة آخرها في نوفمبر الجاري، وبدأت سعر الذهب تسجيل ارتفاعات قياسية تجاوزر فيه الذهب عيار 21، 1200 جنيه في أبريل الماضي، ثم عاودت التراجع، حتى بدأت مع بداية نوفمبر في تسجيل ارتفاعات قياسية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 

 العياربيع شراء
عيار 24بيع 1,449 جنيهاشراء 1,454 جنيها
عيار 22بيع 1,328 جنيهاشراء 1,333 جنيها
عيار 21بيع 1,268 جنيهاشراء 1,272 جنيها
عيار 18بيع 1,087 جنيهاشراء 1,090 جنيها
عيار 14بيع 845 جنيهاشراء 848 جنيها
عيار 12بيع 725 جنيهاشراء 727 جنيها
الاونصةبيع 45,068 جنيهاشراء 45,211 جنيها
الجنيه الذهببيع 10,144 جنيهاشراء 10,176 جنيها
الكيلوبيع 1,449,143 جنيهاشراء 1,453,714 جنيها

 

سعر الذهب عالميا 

تراجعت أسعار الذهب  عالميا بنسبة 1 % مع انتعاش الدولار، و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1758.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1753.6 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 0.8% إلى 1760.90 دولار للأوقية.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.7 %، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا.

الآن.. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء 17-11-2022

سعر الدهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,389 جنيها$56.65
سعر الذهب عيار 221,273 جنيها$51.93
أسعار الذهب عيار 211,215 جنيها$49.57
أسعار الذهب عيار 181,042 جنيها$42.49
سعر الذهب عيار 14810.14 جنيه$33.04
سعر الذهب عيار 12694.40 جنيه$28.32
سعر الذهب عيار 9520.81 جنيه$21.24
أسعار أوقية الذهب43,192 جنيها$1,762
أسعار جنيه الذهب9,722 جنيها$396.53
أسعار كيلو الذهب1,388,809 جنيه$56,646

 

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زيادة 200 جنيه في سعر طن السكر اليوم

الذهب عيار 21 الجنية الذهب عيار 18 البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

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