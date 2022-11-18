ارتفاع قياسى لعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم 18 نوفمبر 2022
سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعات قياسية حيث سجل عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، 1272 جنيها للبيع وهو أعلى سعر سجله الذهب في تاريخه.
وبدأت أسعار الذهب في مصر تسجيل ارتفاعات قياسية مع قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أكثر من مرة آخرها في نوفمبر الجاري، وبدأت سعر الذهب تسجيل ارتفاعات قياسية تجاوزر فيه الذهب عيار 21، 1200 جنيه في أبريل الماضي، ثم عاودت التراجع، حتى بدأت مع بداية نوفمبر في تسجيل ارتفاعات قياسية.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي
|العيار
|بيع
|شراء
|عيار 24
|بيع 1,449 جنيها
|شراء 1,454 جنيها
|عيار 22
|بيع 1,328 جنيها
|شراء 1,333 جنيها
|عيار 21
|بيع 1,268 جنيها
|شراء 1,272 جنيها
|عيار 18
|بيع 1,087 جنيها
|شراء 1,090 جنيها
|عيار 14
|بيع 845 جنيها
|شراء 848 جنيها
|عيار 12
|بيع 725 جنيها
|شراء 727 جنيها
|الاونصة
|بيع 45,068 جنيها
|شراء 45,211 جنيها
|الجنيه الذهب
|بيع 10,144 جنيها
|شراء 10,176 جنيها
|الكيلو
|بيع 1,449,143 جنيها
|شراء 1,453,714 جنيها
سعر الذهب عالميا
تراجعت أسعار الذهب عالميا بنسبة 1 % مع انتعاش الدولار، و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1758.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1753.6 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 0.8% إلى 1760.90 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.7 %، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا.
سعر الدهب في سوق المال
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24
|1,389 جنيها
|$56.65
|سعر الذهب عيار 22
|1,273 جنيها
|$51.93
|أسعار الذهب عيار 21
|1,215 جنيها
|$49.57
|أسعار الذهب عيار 18
|1,042 جنيها
|$42.49
|سعر الذهب عيار 14
|810.14 جنيه
|$33.04
|سعر الذهب عيار 12
|694.40 جنيه
|$28.32
|سعر الذهب عيار 9
|520.81 جنيه
|$21.24
|أسعار أوقية الذهب
|43,192 جنيها
|$1,762
|أسعار جنيه الذهب
|9,722 جنيها
|$396.53
|أسعار كيلو الذهب
|1,388,809 جنيه
|$56,646