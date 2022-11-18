جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة 18-11-2022
ينتظر عشاق كرة القدم يوم ملئ ب المبارات الهامة حيث تبدأ مباريات جديدة بالدوريات الأوروبية، كما تواصل قطر استعدادها لاستضافة منتخبات كأس العالم قطر 2022 وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة 18-11-2022.
جدول مواعيد مباريات اليوم
- تبدأ فعاليات الدوري الإيطالي في جولته الـ 15 وكذلك الدوريين الفرنسي والألماني.
- يخوض منتخب البحرين ودية أمام كندا وتتواصل مباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم
- إمبولي - كريمونيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1
الدوري الفرنسي – الجولة 15
ليون - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Connect
الدوري الألماني – الجولة 15
بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند 21:30 مصر، 22:30
السعودية beIN Sports 3 HD Premium
الدوري الإماراتي – الجولة 10
شباب الأهلي دبي - النصر 14:45 مصر، 15:45 السعودية AD SPORTS
خورفكان - الظفرة 14:45 مصر، 15:45 السعودية AD SPORTS
الجزيرة - الوحدة 17:30 مصر، 18:30 السعودية AD SPORTS
مباريات ودية – منتخبات
البحرين - كندا 16:30 مصر، 17:30 السعودية البحرين الرياضية