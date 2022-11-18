جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة 18-11-2022

ينتظر عشاق كرة القدم يوم ملئ ب المبارات الهامة حيث تبدأ مباريات جديدة بالدوريات الأوروبية، كما تواصل قطر استعدادها لاستضافة منتخبات كأس العالم قطر 2022 وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة 18-11-2022.

جدول مواعيد مباريات اليوم

تبدأ فعاليات الدوري الإيطالي في جولته الـ 15 وكذلك الدوريين الفرنسي والألماني.

يخوض منتخب البحرين ودية أمام كندا وتتواصل مباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم

إمبولي - كريمونيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 15

ليون - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Connect

الدوري الألماني – الجولة 15

بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند 21:30 مصر، 22:30

السعودية beIN Sports 3 HD Premium

الدوري الإماراتي – الجولة 10

شباب الأهلي دبي - النصر 14:45 مصر، 15:45 السعودية AD SPORTS

خورفكان - الظفرة 14:45 مصر، 15:45 السعودية AD SPORTS

الجزيرة - الوحدة 17:30 مصر، 18:30 السعودية AD SPORTS

مباريات ودية – منتخبات

البحرين - كندا 16:30 مصر، 17:30 السعودية البحرين الرياضية