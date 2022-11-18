الجمعة 18 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة 18-11-2022

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
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ينتظر عشاق كرة القدم يوم ملئ ب المبارات الهامة حيث تبدأ مباريات جديدة بالدوريات الأوروبية، كما تواصل قطر استعدادها لاستضافة منتخبات كأس العالم قطر 2022 وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة 18-11-2022.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم

  • تبدأ فعاليات الدوري الإيطالي في جولته الـ 15 وكذلك الدوريين الفرنسي والألماني.

 

  • يخوض منتخب البحرين ودية أمام كندا وتتواصل مباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم

 

  • إمبولي - كريمونيزي  21:45 مصر، 22:45 السعودية    AD SPORTS Premium 1

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بلجيكا وديا بالكويت 18ـ11ـ2022

آخر استعدادات منتخب مصر لمواجهة بلجيكا فى الكويت

الدوري الفرنسي – الجولة 15

 

ليون - نيس    22:00 مصر، 23:00 السعودية    beIN Sports Connect

 

الدوري الألماني – الجولة 15

 

بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند        21:30 مصر، 22:30 

السعودية       beIN Sports 3 HD Premium

 

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الدوري الإماراتي – الجولة 10

شباب الأهلي دبي - النصر   14:45 مصر، 15:45 السعودية    AD SPORTS

خورفكان - الظفرة    14:45 مصر، 15:45 السعودية    AD SPORTS

الجزيرة - الوحدة      17:30 مصر، 18:30 السعودية    AD SPORTS

 

مباريات ودية – منتخبات

البحرين - كندا 16:30 مصر، 17:30 السعودية    البحرين الرياضية

المباراة قطر 2022 كأس العالم القنوات الناقلة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

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