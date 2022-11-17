الخميس 17 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تبدأ محادثات ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية

ديندياس
ديندياس
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قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، مساء الخميس، إن بلاده ستبدأ محادثات ترسيم الحدود البحرية، مع الحكومة الليبية التي ستخرج عن الانتخابات.

أضاف ديندياس الذي يجري زيارة إلى ليبيا، اليوم، عبر تويتر: "أعتقد أننا سننتهي بسرعة نسبيًا"، مشيرا إلى أن "الحكومة الليبية المؤقتة لديها التزام واحد وهو قيادة ليبيا إلى الانتخابات قريبًا، وهو ما لا تفعله".

كان رئيس الدبلوماسية اليونانية، قد شكر رؤساء لجان بمجلس النواب الليبي على إدانتهم مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة في العام 2019 وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في أكتوبر الماضي مع تركيا، وذلك في اجتماعه معهم بمدينة بنغازي التي زارها اليوم الخميس.

التقى ديندياس في بنغازي بعد وصوله إلى المدينة قادما من طرابلس التي ألغى زيارتها، قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، لبحث تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأسرها وفق تغريدة نشرها عن اللقاء على تويتر.

واستعرض وزير خارجية اليونان خلال فعالية في بنغازي، مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري، مشيرا إلى أهمية الميناء في توصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة الواسعة في شمال أفريقيا ودول الساحل، وفق تغريدة نشرتها الخارجية اليونانية على تويتر.

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وزير الخارجية اليونانية محادثات ترسيم الحدود البحرية ​اليونان​ ليبيا الانتخابات الليبية

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