الجارديان: كأس العالم 2022 سيكون استثنائيًا بالنظر إلى التنظيم الذى قامت به الدوحة

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم، عن أن كأس العالم في قطر 2022 سيكون استثنائيًا بالنظر إلى التنظيم الذي قامت به الدوحة من أجل الحفاظ على المشجعين وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرة إلى أن هناك ترحابًا لجميع المشجعين دون استثناء.

ووفقًا للصحيفة، فقد عملت الدوحة على إطلاق مهرجان ضخم لمشجعي كأس العالم، بحيث سيتمكن 40 ألف مشجع قريبًا من التجمع في مناولة مشتركة بالقرب من الكورنيش من المشاهدة، والتشجيع دون أي قيود، من الساعة 7 مساءً و1 صباحًا فقط.

ووفقًا للصحيفة، "ستكون تجربة متعددة الأبعاد شبيهة بالمهرجانات"، وذلك وفق جيردين ليندهوت، رئيس قسم التسويق والترويج التجريبي في "فيفا"، مشيرة إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بكرة القدم، إنه يتعلق بالألعاب ونمط الحياة والطعام الرائع.. لقد قررنا أن ننطلق في الدوحة".

وقالت "جيردين": "لقد جئت إلى هنا خلال السنوات الأربع الماضية ولم أشعر بالأمان فحسب، بل أشعر بالترحيب. يجب أن يأتي مشجعو إنجلترا إلى هنا. ستكون تجربة مغيرة للحياة".

وأضافت أن الجميع سيتمتع بحرية داخل قطر، مشككة في التقارير الغربية بشأن القيود، قائلة: "بناءً على التجربة التي مررت بها، لا يوجد أي خطر، الجميع مدعو للتعبير عن أنفسهم".

وحثت ليندهوت أيضًا المعجبين الغربيين على إيجاد حل وسط بين قيمهم وقيم الدولة الخليجية المحافظة، لكنها أصرت مرة أخرى بعد لحظات على أن الثقافة في قطر قد تغيرت، مضيفة: "احترموا الثقافة، واستخدموا الفطرة السليمة، لكن لا شيء ممنوع في مهرجان الفيفا للجماهير".

ورفضت "ليندهوت" المخاوف من أن يكون الجو حارًا جدًا بالنسبة للجماهير. قائلة: "الجو حار بالتأكيد، ولكن هناك مناطق كافية، حيث يوجد ظل ولدينا ما يكفي من المشروبات المنعشة، لذلك لا أرى مشكلة".

وأضافت أن المشجعون سيتمكنون أيضًا من رؤية كأس العالم وجول ريميه في متحف الفيفا بالقرب من الشاشة العملاقة التي ستعرض الألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من القمصان الشهيرة، بما في ذلك روجر هانت من فوز إنجلترا بكأس العالم 1966 ودييجو مارادونا من مباراة ودية عام 1986.