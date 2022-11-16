الأربعاء 16 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة عامل لقى مصرعه خلال مشاجرة فى الزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
ads

تواصل نيابة الزاوية الحمراء تحقيقاتها الموسعة في مصرع عامل إثر إصابته على يد شاب فى مشاجرة، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

وشهدت منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، مصرع عامل متأثرا بإصابته في مشاجرة وذلك بعد مرور 20 يوما على الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول عامل مصاب بطعنات بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة الزاوية الحمراء مصرع عامل شاب مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فتح انطلاقة

الأكثر قراءة

ضربًا بالأيدى والأقدام.. تفاصيل الاعتداء على تلميذة داخل إحدى مدارس مطروح

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

التصريح بدفن جثة متسول عثر عليه ميتًا أسفل محور ترعة الزمر بالجيزة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وقيمة التصالح المخالفات

تجديد حبس «ديلر» ضبط بحوزته 19 ألف قرص مخدر بدارالسلام

كندة علوش تتألق بالأسود فى رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

حسين دعسة

النظام الوحشي قادم.. ذروة عولمة النظام الدولي الليبرالي!

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. افتتاح مبهج وسبيلبرج كما هو

مدحت بشاى

التنوير والتجربة الكوبية وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

الثائر الغبى!

صور

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة