تشريح جثة عامل لقى مصرعه خلال مشاجرة فى الزاوية الحمراء

تواصل نيابة الزاوية الحمراء تحقيقاتها الموسعة في مصرع عامل إثر إصابته على يد شاب فى مشاجرة، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

وشهدت منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، مصرع عامل متأثرا بإصابته في مشاجرة وذلك بعد مرور 20 يوما على الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول عامل مصاب بطعنات بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.