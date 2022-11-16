الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجار مستودع للوقود فى روسيا تعرّض لهجوم مفترض بمسيّرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الروسية انفجار مستودع للوقود، الأربعاء، في جنوب روسيا قرب أوكرانيا بعد هجوم مفترض بمسيّرة.

 

ولم يسجّل سقوط أي ضحايا في الهجوم المفترض الذي وقع على بعد نحو 200 كلم عن الحدود الأوكرانية في محافظة أوريول.

 

وقال حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف في بيان على تليجرام: "اليوم الأربعاء عند الساعة 04,00 (01,00 ت غ)، فجّرت مسيّرة مستودعا للوقود في قرية ستالوني كون. لم يسجّل سقوط أي ضحايا".

 

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، تعرّضت عدة مستودعات للوقود أو الذخيرة في جنوب روسيا إلى هجمات نفّذتها مسيّرات أو مروحيات، حمّلت السلطات الروسية القوات الأوكرانية المسئولية عنها.

 

ووقعت معظم الهجمات على أهداف تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن الحدود، وهو الأمر اللافت في حادثة الأربعاء، إذ وقعت في عمق الأراضي الروسية.

 

وجاء الانفجار بعدما أطلقت روسيا عشرات الصواريخ باتّجاه عدة بلدات في أنحاء أوكرانيا، الثلاثاء.

 

وفي غضون ذلك، سقط صاروخ في قرية بجيفودوف البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا تسبب بمقتل شخصين.

 

وقالت وزارة الخارجية البولندية: "إن الانفجار الصاروخي وقع الثلاثاء عند الساعة 14,40 بتوقيت جرينتش". 

 

وقال سكان: "إن الانفجار أصاب منشأة محلية لتجفيف الحبوب بالقرب من مدرسة".

 

وتمّ توجيه الاتهام فورًا إلى روسيا التي بدأت عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، لكن الرئيس البولندي أندريه دودا أعلن الأربعاء أنه "من المرجح جدًا" أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ.

 

إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شدد الأربعاء على أن الصاروخ كان روسيا.

 

التداعيات 

أثار الانفجار مخاوف من أن يُجرّ حلف شمال الأطلسي، والذي انضمّت إليه بولندا في العام 1999، إلى الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

 

وتتمتع بولندا بالحماية من خلال التزام حلف شمال الأطلسي بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5 من ميثاق ناتو.

 

وقال الرئيس البولندي إنه من "المرجح" أن يطلب مندوب بولندا لدى الحلف إجراء مشاورات عاجلة بموجب المادة 4 من ميثاق الحلف التي تنص على أنه يمكن الدعوة للتشاور عندما يشعر أي عضو في حلف شمال الأطلسي بأن "وحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه" معرض للخطر.

 

ووضعت بولندا جيشها في حالة تأهب قصوى واستدعت السفير الروسي ليل الثلاثاء، لكنها حذرت من التوصل إلى أي استنتاجات متسرعة بشأن مصدر الصاروخ الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.

حاكم منطقة أوريول انفجار مستودع للوقود مسيرة الحدود الأوكرانية الروسية الحرب الروسية – الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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