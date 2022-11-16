مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد عامل بسبب خلافات بينهما فى الهرم

أقدم عامل على إنهاء حياة شاب طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما في الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الهرم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عامل، بسبب خلافات بينهما، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.