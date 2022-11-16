الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الليبى يعلن تصفية وكر إرهابى على الحدود التشادية

المسماري
المسماري
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قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، إن وحدات القوات المسلحة التابعة لغرفة عمليات تأمين الجنوب الغربي داهمت وكرًا للتكفيريين.

وأوضح المسماري في بيان، أن عملية مداهمة المتطرفين وقعت في أقصى الجنوب الغربي بالتحديد جنوب منطقة القطرون بالقرب من الحدود الليبية التشادية.

وأشار إلى أن العملية جاءت بعد رصد واستطلاع وجمع للمعلومات اللازمة، ونُفّذت بشكل مباغت للعدو حتى لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

وأكد المسماري أن وحدات القوات المسلحة نجحت في العملية دون فقد أيٍّ من عناصرها، وأنه تم القضاء على مجموعة من التكفيريين وأسر اثنين، كما عثرت القوات على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر وسيارتي دفع رباعي صحراويتين.

عملية عسكرية

وكان الجيش الليبي أطلق في مايو الماضي، عملية عسكرية لملاحقة الجماعات الإرهابية التي تتخذ من مناطق الجنوب معقلًا لها، وتهدّد استقرار وأمن البلاد، انتهت بتصفية عدد من الإرهابيين بعد تدمير سياراتهم وأسر قيادي داعشي خطير.

وهذه العملية العسكرية ليست الأولى التي يطلقها الجيش الليبي جنوب البلاد، حيث سبق أن أطلق عمليات مماثلة، نجح خلالها في القضاء على عدد من عناصر تنظيم داعش وقيادات تنظيم القاعدة.

ليبيا الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري الحدود الليبية التشادية وكر إرهابي مداهمة

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وائل لطفي

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