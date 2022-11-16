الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل زور روشتات طبية لصرف أدوية مُخدرة بالأزبكية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالأزبكية بحبس عاطل لاتهامه بتزوير روشتات طبية لصرف أدوية مدرجة بجدول المخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص بصفه مستمرة على إحدى الصيدليات، وبحوزته "روشتات طبية" ممهورة بأسماء أطباء مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لمستشفيات مختلفة لصرف أدوية مُدعمة وأخرى مٌدرجة بجدول المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل الصيدلية المُشار إليها وتبين أنه (طبيب بيطرى  "يعمل مندوبا بإحدى شركات الأدوية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس " - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية)، وعثر بحوزته على (أكلاشيهات بأسماء مختلفة بعدد من المستشفيات - روشتات مدون عليها أدوية مخدرة وممهورة بأكلاشيه عدد من الأطباء وجميعها مختومة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لأحد المستشفيات – 2 تقرير طبى صادر من أحد المستشفيات وممهوران بخاتم شعار الجمهورية – 14 روشتة فارغة منسوب صدورها لأحد المستشفيات)

بمواجهته اعترف  بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال تزوير أكلاشيهات بأسماء أطباء مختلفة مستغلًا عمله كمندوب أدوية، وأضاف بقيامه باصطناع الأكلاشيهات المضبوطة بحوزته فى أحد المطابع بمنطقة بنها بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حبس عاطل تزوير روشتات طبية أدوية جدول المخدرات التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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