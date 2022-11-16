إصابة 5 طلاب فى تصادم سيارتين بالبحيرة

أُصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، في تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى بالطريق الزراعي أمام مضرب الوليلي اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجارِ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور ادعاء تصادم سيارة نقل في سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام مضرب الوليلى اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: صلاح محمد محمد كامل 18 سنة نزيف بالمخ، وعمر حسن غازي 18 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد ناصر أبو حسن 17 سنة نزيف داخلي، وعزة أحمد علي 16 سنة كدمات سحجات متفرقة بالجسم، وزياد إبراهيم عبدالستار 18 سنة اشتباه كسر باليد اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم وجارِ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.