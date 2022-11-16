الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين فى تصادم «ميكروباص» بكفر الشيخ

تصادم «ميكروباص
تصادم «ميكروباص
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أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص أسفل نفق برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أسفل نفق برج البرلس، كما تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، إشارة بوقوع الحادث، وهرعت 7 سيارات إسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى البرلس المركزي.

من جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

محافظة كفر الشيخ ميكروباص حادث تصادم مستشفى البرلس المركزي

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وائل لطفي

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