الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-11-2022 فى أغلب البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
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يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري مما يثير قلق المواطنين كونه يؤثر على أسعار السلع سواء المحلية أو المستوردة لذا يتصدر البحث عن سعره محركات البحث بشكل لحظي.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-11-2022

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك أمام العملة المصرية بمقدار قرشين، وسجل في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.39 جنيه للشراء، و24.47 للبيع، بحسب موقع البنك لسوق الصرف.

 

وتقدم جريدة " الدستور" في السطور الآتية رصدًا لحركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدة بنوك عاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لما تحدده مواقعها الرسمية وشاشات التداول اللحظية في فروعها.

سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022 تحديث يومى

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.41 جنيه للشراء، و24.48 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.45 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

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سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022 تحديث يومى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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