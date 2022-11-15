رواندا ترفع سعر الفائدة لأعلى مستوياته منذ 6 سنوات

قرر بنك رواندا المركزي، الثلاثاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة خلال العام الحالي؛ ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2016، بعد ارتفاع معدل التضخم.

وقال جون روانجومبوا محافظ البنك المركزي: "إن لجنة السياسة النقدية قررت زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 6% إلى 6.5% لتصل الزيادة التراكمية في الفائدة خلال العام الحالي إلى 200 نقطة أساس. كما حددت معدل الاحتياطي للبنوك التجارية عند مستوى 5%.

وأشار روانجومبوا إلى أن تحركات البنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف ويتراوح بين 2% و8% بحلول النصف الثاني من العام المقبل، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك في حين بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر برواندا خلال الشهر الماضي إلى 20.1% وهو أعلى مستوى له منذ 12 عاما على الأقل، مع ارتفاع أسعار الحبوب والخبز والخضروات. كما يتجاوز معدل التضخم النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي منذ أبريل الماضي.

في الوقت نفسه يجري تداول الفرنك الرواندي أمام الدولار بأسعار منخفضة قياسية، حيث فقد نحو 2.5% من قيمته منذ خفض الفائدة السابق في أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم المتوقع للعام الحالي ككل إلى 13.2% في حين كان المعدل المتوقع في أغسطس الماضي 12.1% فقط.

يشار إلى أن البنك المركزي الرواندي قرر في 13 أغسطس الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 5.0% إلى 6.0% لتخفيف الضغط التضخمي.

وذكر البنك في بيان حينها، إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتقليل الضغط التضخمي والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين.

وقال: "إنه من المتوقع أن يظل الاقتصاد الرواندي مرنًا في عام 2022، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 6.0%، انخفاضًا من 10.9% في عام 2021".

أضاف: "أن العجز التجاري للبلاد بنهاية الربع الثالث من هذا العام اتسع بنسبة 20.6% على أساس سنوي، حيث كانت الزيادة في عائدات الصادرات ليست كافية لتعويض الزيادة الأكبر في فاتورة الواردات".

وقال البنك إن صادرات رواندا السلعية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 32.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أسعار السلع الأساسية بينما زادت واردات البضائع بنسبة 24.5%.