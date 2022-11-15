بالتزامن مع مبادرة تدعيم المواهب.. أنشطة في العام الأول للطفل

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مبادرة لـ"تنمية المواهب" عند الأطفال، وكيفية مساعدة الأسر على اكتشاف الهوايات الخاصة بهم والعمل على تنميتها، وفي هذه السطور نوضح كيف يمكن تنمية مواهب الطفل في عامه الأول.

تعتبر السنوات الأولى هي وقت يتعلم فيه الأطفال وينموون بمعدل سريع.،بصفتك والدًا أو مدرسًا، قد ترغب في معرفة أفضل طريقة لأطفالك لقضاء وقتهم.

فيما يلي تفصيل لأفضل خمسة أنشطة لتنمية الطفولة المبكرة.

1. أنشطة الحركة

تتضمن الحركة اللعب الحر الذي يمنح الأطفال وقتًا للجري، التخطي، الرمي، المسك، العدو، القفز، الانحناء، التوازن، المشي ، التسلق، والتعليق، إلخ.

تعتبر أنشطة الحركة الموجهة أيضًا رائعة ويمكن تخطيطها من قبل البالغين لغرض معين في الاعتبار.

2. الأنشطة الموسيقية

تتضمن الموسيقى أنشطة مثل:

تعلم أغاني الأطفال البسيطة والقصائد

غناء الأغاني

العزف على الآلات الموسيقية (خاصةً المصنوعة منزليًا)

اكتشاف الصوت من خلال إيقاع الجسم

الرقص والحركة الإيقاعية - تنمي أيضًا المهارات الحركية الإجمالية

لعب ألعاب الموسيقى

الموسيقى ليست مجرد تعلم الغناء والعزف على الآلات .

من خلال الموسيقى يحسن الأطفال مفرداتهم ، وذاكرتهم ، وقدراتهم المعرفية ، ومهارات الاستماع ومهارات المعالجة السمعية ، والإيقاع ، والعديد من الأشياء الأخرى.

3- الفن الإبداعي

أي طفل لا يحب الفن؟ يرغب معظم الأطفال في الرسم والتلوين والإبداع كل يوم.

يجب أن يكون لديهم التعرض للعديد من الأنشطة والوسائط المختلفة:

الرسم باستخدام أقلام الشمع وأقلام الرصاص والأقلام والطباشير وما إلى ذلك.

الرسم - بما في ذلك الرسم بالأصابع ولوحة الطوابع والرسم بالفرش والإسفنج وما إلى ذلك.

إنشاء الصندوق - مثل بناء الأشياء من مواد النفايات

القطع والتمزيق واللصق والتجميع

4. القراءة

فوائد القراءة للأطفال لا حصر لها ويجب أن تكون قصص ما قبل النوم غير قابلة للتفاوض ، كل يوم.

يجب على الآباء والمعلمين القراءة للأطفال من أجل تطوير العديد من المهارات، كما أنه وقت رائع لتحفيز مهارات التفكير العليا وإشراك أطفالك في مناقشة من المؤكد أنها ستطور التفكير النقدي والمفردات.

5. اللعب

ألعاب الذاكرة وألعاب البطاقات (احصل على بطاقات الذاكرة الخاصة بك عن طريق تنزيل مجموعة مجانية من المواد القابلة للطباعة في نهاية المنشور.)

لعب البناء (مثل البناء بالمكعبات أو الليجو)

اللعب الحسي

أنشطة اللعب الحركية الدقيقة مثل الألغاز وألواح المشابك وخرز الخيوط

قبل كل الأنشطة الأخرى ، يحتاج الأطفال إلى فترات زمنية كبيرة للعب يوميًا. اللعب هو كيف يكتشفون العالم ويفهمونه.