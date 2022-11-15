الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تحيل أوراق ربة منزل قتلت عشيقها فى الإسكندرية للمفتى

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإحالة أوراق ربة منزل إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل وسرقة أحد المواطنين.

صدر القرار برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحى، والمستشار عبدالمعطي محمد روحى، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 12435 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة المجنى عليه، وبها عدة طعنات وملقاة تحت السرير بالشقة محل سكنه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، عن أنه عند عودة زوجة المجنى عليه "ع.ج.ال" من حفل زفاف إلى منزلها، تبين لها غياب زوجها المجنى عليه، فقامت بإبلاغ قسم الشرطة، وعثر على جثمانه أسفل السرير بغرفة نومه وبه عدة إصابات، وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة المتهمة "ك.خ.ع " ربة منزل، والتى تربطها علاقة عاطفية بينها وبين المجني عليه، وعند علمها بعدم وجود زوجته بالمنزل اتفقت المتهمة على التقابل معه بالشقة محل سكنه، رغبة منها لسرقته، ووضعت له أحد الأقراص المخدرة في مشروب، إلا أن تأثير المنوم لم يكن كاملًا، فقامت بأخذ مقص من المطبخ، وتعدت عليه بعدة طعنات وأخفت جثته أسفل السرير بغرفة النوم، واستولت على هاتفه المحمول وعدد من المنقولات، وتركته وفرت هاربة، وتم إلقاء القبض عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

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