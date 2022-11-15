الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر: إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا خطوة مهمة فى ملف الإصلاح السياسى

المحبوسين
المحبوسين
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ثمن اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيا اليوم، مؤكدا أنها خطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ودفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات كل الشعب المصري، مشيرا إلى أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا يأتي استكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه القرارات المهمة تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع، وهو الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية وتأكيدًا على الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس السيسي؛ لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصري.

وأشار فرحات إلى أن استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يدحض تحركات قوى الشر والمنظمات الدولية وينفي مزاعمها، ويؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي تحقيقًا لانفراجة ديمقراطية منشودة دعمًا لمناخ الاستقرار.

رضا فرحات حزب المؤتمر اخلاء سبيل الإصلاح السياسي التحول الديمقراطي دفعة جديدة المحبوسين احتياطيا

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