قطار التطوير في الشرقية.. إنشاء 5 صوامع لحفظ القمح

شهدت محافظة الشرقية؛ تطويرات كبيرة في السنوات الماضية، ضمن إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوجه نحو النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري وحفظ مقدراته، حيث جرى إنشاء 5 صوامع لحفظ القمح، في إطار خطط الدولة التنموية.

قطار التطوير في الشرقية شمل إنشاء 5 صوامع لحفظ القمح، هي صوامع (ههيا - أبو حماد - برج العرب - القصاصين شرق - صان الحجر) بمحافظة الشرقية.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ فإن الصوامع التي جرى إنشاؤها قدرتها الاستيعابية ٢٧٠ ألف طن.

ويأتي إنشاء الصوامع بمحافظة الشرقية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، بتكلفة ٤٢٨,٣ مليون جنيه +٢١,٣ مليون دولار.

صوامع الشرقية من بين عدد كبير يجري إنشاؤه على مستوى الجمهورية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، في وقت يُعاني فيه العالم من تبعات الحرب الروسية ـ الأوكرانية ونقص إمدادات القمح، حيث أنهما (روسيا وأوكرانيا) أكبر مصدرين للقمح في العالم.