وفاة مواطن فى تصادم على طريق القاهرة الصحراوى

لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة نقل كبير، وأخري ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.



وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أنه وقع بين الطريق الإقليمي وطهطها في نطاق محافظة الفيوم، وأسفر عن مصرع مواطن.

وتم نقل الجثة إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.