الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في عهد الرئيس.. إنشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة المنيا

جريدة الدستور
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شهدت محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية؛ اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية، حيث يُولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ انتخابه رئيسًا للبلاد عام 2014، اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، إلى جانب الريف المصري الذي يشهد طفرة غيرة مسبوقة بمجهودات مبادرة حياة كريمة. 

جاءت محافظة المنيا واحدة من بين محطات قطار التطوير في مصر، حيث شهدت العديد من المشروعات التنموية والخدمية، كان من بينها إنشاء مركز الخدمة التنموية بالمنيا.

وتستهدف مراكز الخدمة التنموية؛ تقديم وتسهيل كافة الخدمات التموينية للمواطنين، حيث يتم استفادة ٣,٧ مليون مواطن من هذا المشروع وذلك بإنشاء عدد ١٣ مركز، بتكلفة ١٦,٢٥٠ مليون جنيه.

وتأتي الطفرة الإنشائية في المؤسسات الخدمية؛ ضمن مشاريع الدولة التي تقوم بها في السنوات الماضية، أهمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تقدم نقلة كبيرة في حياة المصريين داخل الريف المصري، سواء كانت خدمية أو إنشائية أو تثقيفية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخدمات التموينية حياة كريمه حياة المصريين خدمة التموين رئيس الجمهورية

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