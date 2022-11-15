إصابة 5 أشخاص.. النيابة تعاين آثار حادث «طريق السويس»

انتقل فريق من النيابة العامة، منذ قليل، لمعاينة موقع إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، أعلى طريق السويس الصحراوى وانقسمت سيارة منهم نصفين.



تلقت غرفة عمليات المرور أخطارًا من شرطة النجدة ، مفاده تلقيها بلاغا بوقوع حادث أعلى طريق السويس الصحراوى ووجود مصابين وانتقل رجال المرور إلى المكان، وبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبينت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة تسببت في وقوع الحادث، وجار الوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيلة، كما تم الدفع بالأوناش المرورية، وتكثيف الخدمات بمحيط الحادث، لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.