الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فريق بحث جنائى لكشف لغز إطلاق النيران على شاب فى أبوتشت

طلق ناري
طلق ناري
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شكلت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، فريق بحث لكشف غموض زضضبط المتهمين في واقعة إطلاق النيران على أحد الشباب وإصابته في مركز أبوتشت.

 

كان قد أصيب شاب بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية سمهود التابعة لدائرة مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية سمهود في مركز أبوتشت، وتبين إصابة حازم.ص.، 37 عامًا، بطلق ناري في قرية سمهود بمركز أبوتشت.

 

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

إصابة شاب بطلق ناري الجهات المختصة اللواء إيهاب طه اليوم الاثنين العلاج اللازم تلقي العلاج اللازم ضبط الجناه شمال محافظة قنا

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